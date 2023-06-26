Общество 26 июня 2023, 10:39 Эксперт НИФИ Минфина РФ Соловиченко: при неофициальном трудоустройстве сотрудник полностью лишается страховых выплат

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Неофициально трудоустроенный сотрудник полностью лишается страховых выплат и больничных. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко в беседе с Ura.ru.

По ее словам, так называемые деньги в конверте могут выплачиваться работнику с опозданием, поскольку обязательство о своевременных выплатах не закреплено в документах.

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Также при неофициальном трудоустройстве гарантии в виде отпускных, пособий по ребенку и оплаты переработок будут в минимальном размере, добавила Соловиченко.