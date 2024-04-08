Общество 08 апреля 2024, 12:59 Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко напомнила, что у самозанятого нет возможности получать выплаты по больничному

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У самозанятого нет возможности получать выплаты по больничному листу, он также не имеет прав на получение большинства налоговых вычетов. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольга Дайнеко.

Минус самозанятости заключается и в том, что период работы не позволяет формировать страховой стаж для будущей пенсии.

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«Если самозанятость — единственный источник дохода, формировать будущую страховую пенсию придется самостоятельно», — пояснила Дайнеко.

Самозанятость может быть выгодна гражданам, которые сами оказывают услуги и получают не более 2,4 миллиона рублей в год. С полученного дохода им необходимо платить налогов в размере 4%.