Общество 24 января 2024, 12:30 Эксперт НИФИ Дайнеко: электронная трудовая книжка позволяет проверить данные в СФР

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Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ (НИФИ) Ольга Дайнеко перечислила преимущества электронной трудовой книжки. Такой формат документа позволяет проверить факт передачи нанимателем сведений в Социальный фонд РФ (СФР), отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, цифровая книжка также упрощает процедуру отправки информации о стаже при дистанционном устройстве на работу.

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Еще один плюс — надежность, отметила Дайнеко. Электронную трудовую невозможно потерять, а сама система хранения имеет сложные алгоритмы, добавило ИА НСН.