facebook_pixel
    22 октября 2020, 12:55

    Эксперт: необходимо ввести госрегулирование сферы ритуальных услуг

    Артур Блянихов

    Президент Союза похоронных организаций и крематориев РФ Павел Кодыш разъяснил, что именно мешает декриминализировать похоронный бизнес в стране. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Необходимо ввести государственное регулирование сферы ритуальных услуг. Сегодня отсутствует федеральный орган, который регулировал бы похоронную отрасль как отдельный вид деятельности», — обратил внимание Кодыш.

    Он напомнил, что раньше этим вопросом занималось Министерство строительства и ЖКХ, но затем оттуда убрали похоронное дело. В результате сложилась такая ситуация, что предприятия, оказывающие ритуальные услуги, занимаются самоорганизацией. Отмечается, что это порождает недобросовестную конкуренцию.

    «Нам нужна, если хотите, госполитика, концепция развития похоронной отрасли, утвержденная правительством», — подытожил эксперт.