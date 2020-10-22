Эксперт: необходимо ввести госрегулирование сферы ритуальных услуг

«Необходимо ввести государственное регулирование сферы ритуальных услуг. Сегодня отсутствует федеральный орган, который регулировал бы похоронную отрасль как отдельный вид деятельности», — обратил внимание Кодыш.

Он напомнил, что раньше этим вопросом занималось Министерство строительства и ЖКХ, но затем оттуда убрали похоронное дело. В результате сложилась такая ситуация, что предприятия, оказывающие ритуальные услуги, занимаются самоорганизацией. Отмечается, что это порождает недобросовестную конкуренцию.

«Нам нужна, если хотите, госполитика, концепция развития похоронной отрасли, утвержденная правительством», — подытожил эксперт.