Эксперт: некоторые товары подорожают после пандемии

По данным сайта «Утро.ру», в первую очередь поднимутся цены на импортные продукты, овощи и фрукты.

«Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает», — рассказал эксперт.

Также вырастет стоимость и других продуктов, исходя из курса валют и уровня инфляции, добавил Карпов.