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    08 декабря 2020, 20:06

    Эксперт: некоторые товары подорожают после пандемии

    Дарья Морозова

    Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что три категории товаров подорожают после пандемии. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По данным сайта «Утро.ру», в первую очередь поднимутся цены на импортные продукты, овощи и фрукты.

    «Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает», — рассказал эксперт.

    Также вырастет стоимость и других продуктов, исходя из курса валют и уровня инфляции, добавил Карпов.