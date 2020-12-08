Эксперт: некоторые товары подорожают после пандемии
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что три категории товаров подорожают после пандемии. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным сайта «Утро.ру», в первую очередь поднимутся цены на импортные продукты, овощи и фрукты.
«Потому что обычно в это время уже отечественных запасов не хватает», — рассказал эксперт.
Также вырастет стоимость и других продуктов, исходя из курса валют и уровня инфляции, добавил Карпов.