Эксперт назвала самые раздражающие манеры таксистов

Специалист по этикету, бизнес-тренер Алевтина Рогова обсудила с «Радио 1» наиболее раздражающие манеры водителей такси.

По словам Роговой, таксисты не должны включать свою любимую музыку и ввести с пассажирами откровенные разговоры.

«Есть таксисты, которые небрежно относятся к своему имиджу. Запах — это что-то страшное! <…> Грязный салон, холодное сиденье… Неужели трудно выйти на работу пораньше и создать комфортные условия для пассажира?» — цитирует специалиста ИА Nation News.

Она заметила, что некоторые пассажиры тоже порой мстят шоферам. Одни не отряхивают ноги от снега, другие позволяют своим детям забираться с грязными ногами на сидения.

«Поведение и таксистов, и пассажиров часто бывает невежливым и мешает правильному, культурному сервисному обслуживанию», — подытожила Рогова.