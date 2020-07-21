Эксперт назвал жизненно важную причину оставить домашний телефон

Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн назвал жизненно важную причину оставить домашний телефон, несмотря на потерю его актуальности во времена мобильных.

По его словам, стационарный телефон крайне необходим пожилым людям, ведь не каждый из них ловко пользуется мобильником.

«Не все из них могут быстро вызвать скорую помощь по мобильному или знают номер 112, а телефон 03 знают все. Не такие уж и страшные деньги нужны для оплаты телефонного аппарата, даже если его используют всего раз в месяц», — процитировало эксперта радио Sрutnik.

Он добавил, что проводные средства до сих пор являются важными частями государственной системы гражданской обороны. Букштейн рассказал, что их используют в качестве средства экстренного оповещения. Эксперт заключил, что стационарный телефон служит резервным каналом связи.

Помимо прочего, мобильную связь нередко используют злоумышленники для хищения денежных средств. Недавно полицейские раскрыли банду телефонных мошенников в СИЗО «Матросская тишина». Заключенные организовали целый кол-центр: обзванивали клиентов банков и крали деньги с их счетов.