Эксперт назвал «высоким» риск начала боевых действий в Донбассе

Военный эксперт Борис Рожин обсудил с РИА ФАН возможность наступления украинских войск на самопровозглашенные республики Донбасса.

«С военной точки зрения, ничто не препятствует началу активных наступательных действий со стороны Украины. Если будет дана отмашка, то боевые действия в Донбассе могут начаться в краткосрочной перспективе. Но, по всей видимости, пока такой команды нет», — предположи специалист.

Он заметил, что на фронте обостряется позиционная война, количество обстрелов возрастает. При этом обострение происходит сразу по всей территории ЛНР и ДНР. По словам Рожина, Украина прощупывает линию обороны Донбасса. Он напомнил, что за последние месяцы потери были с обеих сторон.

«То есть о каком-то перемирии и прекращении огня речи не идет. Соответственно, риск начала боевых действий достаточно высок», — допустил собеседник информагентства.