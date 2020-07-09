Эксперт назвал выгоду от снятия скоростных ограничений на дорогах
Отмена скоростных ограничений на дорогах обеспечит более оперативную доставку грузов и освободит время у обычных жителей. Так считает Сергей Асланян. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он считает, что «это нескончаемая тема, но в сухом остатке — вранье, что скорость опасна» и «давно пора снимать ограничения». Эксперт уточнил, что водители сами снижают скорость, когда видят, что дорога небезопасна.
«Если мы считаем, что для экономики очень важно, чтобы доставка грузов и решение вопросов населения были со скоростью, доступной здравому смыслу и инженерному оборудованию, тогда не должно быть ограничений в принципе», — заключил Асланян.