    12 мая 2020, 18:12

    Эксперт назвал возможные сроки открытия черноморских курортов

    Артур Блянихов

    Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян обсудил с радио Sputnik возможные сроки открытия российских курортов.

    «Мы ждем первого июня небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы отдыхающих поедут не раньше июля», — предположил специалист.

    По его мнению, в Краснодарском крае и Крыму нельзя затягивать начало открытия, поскольку ни в ноябре, ни в декабре Черное море не может быть теплым. Возможно продление сезона, однако погода не позволит купаться.

    Мкртчян предупредил о вероятных ограничениях, которые будут действовать на отечественных курортах. По его словам, это перчаточно-масочный режим и социальная дистанция на пляже и в кафе.

    «Должен быть некий барьер между людьми в очередях, например, в аэропорту», — обратил внимание эксперт.