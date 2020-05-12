Эксперт назвал возможные сроки открытия черноморских курортов
Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян обсудил с радио Sputnik возможные сроки открытия российских курортов.
«Мы ждем первого июня небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы отдыхающих поедут не раньше июля», — предположил специалист.
По его мнению, в Краснодарском крае и Крыму нельзя затягивать начало открытия, поскольку ни в ноябре, ни в декабре Черное море не может быть теплым. Возможно продление сезона, однако погода не позволит купаться.
Мкртчян предупредил о вероятных ограничениях, которые будут действовать на отечественных курортах. По его словам, это перчаточно-масочный режим и социальная дистанция на пляже и в кафе.
«Должен быть некий барьер между людьми в очередях, например, в аэропорту», — обратил внимание эксперт.