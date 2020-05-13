Эксперт назвал возможные сроки, когда можно будет отдохнуть на российских курортах
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что этим летом россияне успеют отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам Барзкина, прежде чем покупать билеты на курорты, надо посмотреть, до какого времени там действуют карантинные меры, чтобы по прибытии не сидеть на изоляции две недели.
«Насколько я знаю, с 1 июня возобновляет полеты „Победа“, а те, кто не прекращал, — активизируют: это „Аэрофлот“, „Уральские авиалинии“, S7», — обратил внимание специалист.
По его мнению, реально на отдых можно ориентироваться либо со второй половины июня, любо с июля. При этом некоторые ограничительные меры могут остаться. В частности, социальная дистанция и особые правила.