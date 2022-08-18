Эксперт назвал возможные риски включения алкоголя в список параллельного импорта

При включении алкоголя в список параллельного импорта существуют определенные риски. О них «360» рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

«При параллельном импорте поставщиком товара является фирма из дружественной страны, в которую он поступил с согласия производителя. Далее его продают российскому импортеру. Возникает тонкий момент: как доказать законное происхождение алкоголя? Здесь возможны риски. Если с бытовой техникой более-менее понятно, то с алкоголем риск получить некачественную продукцию намного выше», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что этот вопрос можно решить, если обращать пристальное внимание на надежность поставщика.

По словам эксперта, параллельный импорт не повлечет увеличения стоимости товара. Хотя, по мнению Илюхи, алкоголь известных брендов, который пропал с прилавков, не важен для широкой категории потребителей.