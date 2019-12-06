Эксперт назвал верификацию комментаторов СМИ необходимой, но технически сложной

Авторов комментариев в онлайн-СМИ предложили регистрировать через госуслуги Подробнее

«Я думаю, что подобная инициатива технически очень сложно реализуема. Хотя, возможно, это добавит некоей ответственности пользователям за их комментарии. Действительно сейчас много комментариев распространяется под фейковыми аккаунтами, под вымышленными, и за ними стоят люди, которые, наоборот, пытаются разжечь конфликт. Я думаю, что сложности будут и технические, и конституционные, но в целом инициатива правильная», — заявил Лифшиц.

Ранее с инициативой о верификации авторов комментариев в интернет-СМИ выступили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

На данный момент пользователи могут заходить в разделы комментариев с помощью аккаунтов в соцсетях под вымышленными именами. Не редки случаи, когда таким образом распространяется недостоверная либо запрещенная информация. Ответственность же за опубликованные комментаторами материалы лежит на СМИ.