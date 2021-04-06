Эксперт назвал условие, при котором Украина сможет сохранить транзит газа

Эксперт Игорь Юшков разъяснил, что Украина сможет частично сохранить транзит газа из России в Европу, если предложит более выгодный тариф прокачки, чем через «Турецкий поток» или «Северный поток — 2». Об этом сообщил сайт Pravda.Ru.

«Но если Украина предложит хороший вариант по тарифам, то есть дешево качать, то „Газпром“ может оставить прокачку газа в такие страны, как Молдавия, та же самая Румыния. Если дешевле будет качать через Украину, а не через „Северный поток“, который короче, то, вполне вероятно, часть транзита останется», — допустил собеседник издания.

Также он прокомментировал и провокации Польши около СП-2. Он назвал их «паранойей» и обозначил единственный вариант, который может остановить строительство газопровода. Это прямые рестрикции со стороны ЕС.

«Смысл провокаций поляков в том, чтобы заставить Россию сделать ответный шаг, вывести военные суда для охраны судов-трубоукладчиков. А тогда можно будет сказать: „Смотрите, они захватывают Балтийское море, это политический проект или даже военный“», — обратил внимание Юшков.