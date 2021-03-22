Эксперт назвал стоимость самой дешевой квартиры в Санкт-Петербурге

Руководитель компании «Только Лучшая Недвижимость» Алексей Лякин рассказал о самой дешевой квартире в Санкт-Петербурге. Она находится рядом со станцией метро «Василеостровская», написало ИА «Невские новости».

Это переделанная студия, которая продается за 1,5 миллиона рублей.

«Объект имеет площадь всего 11 квадратных метров. Лот располагается на Васильевском острове, в 10 минутах ходьбы от станции метро „Василеостровская“», — уточнил Лякин.

По его словам, сейчас на вторичном рынке города продается около 200 объектов, цена которых составляет не более трех миллионов рублей. Самыми бюджетными вариантами являются комнаты, перепланированные под отдельные студии. Чаще всего такие предложения имеют статус доли.