Эксперт назвал самый полезный суп для урепления иммунитета

Одним из самых полезных суп, по мнению нутрициолога Ольги Деккер, является чечевичный. Он богат растительным белком, который полезен организму человека.

Эксперт рассказала изданию «Звезда», что в чечевичном супе содержится 12 аминокислот из растительного белка. Если варить первое блюдо на мясе, то оно станет еще полезнее, так как к растительным добавятся животные белки.

«Чечевичный суп поможет укрепить иммунитет любого человека», — отметил эксперт.

Ольга Деккер отметила, что еще одно первое блюдо, которое укрепит иммунитет, особенно зимой, будет овощной суп на мясном бульоне. Нутрициолог посоветовала из овощей добавить стручковую фасоль, кабачок и сельдерей. При этом в суп нужно как можно меньше добавлять простые углеводы. Вместо мясного можно сделать рыбный бульон. Полезных свойств от этого не станет меньше, а суп будет более диетическим.

Ранее диетолог рассказала, что людям с диабетом противопоказаны супы-пюре. Для них сильно переработанная пища несет риски, в ней больший гликемический индекс.