Эксперт назвал решение конфликта на границе Дагестана с Азербайджаном

Напомним, на границе Дагестана с Азербайджаном произошла конфликтная ситуация. Азербайджанцы пытаются вернуться на родину.

По словам Шведова, чтобы решить проблему необходимо ускорить исполнение договоренностей, достигнутых между президентами стран.

«Два президента поговорили, а толку никакого. Люди сидят на границе, как будто мы находимся в 19 веке, и страны не являются соседскими и имеющими множество контрактов, договоров и других типов взаимоотношений, а как будто наши отношения определяет только десятиметровый забор», — заявил главный редактор.

Он отметил, что нужно создать адекватные условия для тех, кого вернуть на родину не получается. На данный момент этого не произошло, уверен Шведов.