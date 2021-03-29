Эксперт назвал районы Петербурга, где чаще всего нападают клещи

Эксперт по дезинсекции Сергей Балашов рассказал «Невским новостям», в каких районах и парках Санкт-Петербурга чаще всего нападают клещи.

«Это, например, Юнтоловский заказник на Комендантском проспекте, парк Победы, ЦПКиО им. Кирова», — обратил внимание специалист.

Он предупредил, что клещи также могут обитать в небольших островках с травой во дворе дома. По его словам, их количество может меняться год от года. Он напомнил, что из-за теплой зимы в прошлом году было много клещей. В этом году зима была морозной, и перемерзла большая их часть.