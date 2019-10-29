Эксперт назвал программу поддержки моногородов неэффективной

В Государственной думе отметили, что количество российских моногородов может сократиться вдвое: их финансирование на будущий год не согласовано. Но Журавлев уверен, что из-за сворачивания программы большая часть населения обнищает. По его мнению, нужно найти альтернативный способ и сохранить моногорода.

Эксперт считает, что объяснить тяжесть потери сложно, так как программа не была эффективной.

«То есть поддержка моногородов необходима, иначе мы оставим в руинах полстраны и нищими и безработными сделаем довольно большой процент населения. Но вот вопрос: нынешняя программа, насколько она реально поддерживает моногорода? Потому что ведь в ее основе заложена совершенно, ну, как бы это по-парламентски сказать, наивная позиция, что можно спасти моногорода, развивая малый торговый бизнес. Торговля вторична. Дело не в том, что она чем-то плоха, она вторична. Чтобы у вас торговля развивалась — у вас должен быть покупатель. А если на единственном заводе в городе не платят зарплату, то вы хоть весь город забейте магазинами — ничего не изменится», — объяснил Дмитрий Журавлев.

Он обратил внимание на «гениальную идею» поддержки при помощи развития малого бизнеса, а также на идею создания свободных экономических зон. Эксперт заметил, что второе решение может быть более эффективным с некоторыми оговорками.

«Проблема, я думаю, именно в том, что правительство фактически расписалось в своем бессилии в решении этой задачи. Что странно, поскольку в руках у власти достаточно рычагов. Нужно просто забыть о кейнсианстве, перестать решать все вопросы за счет перекачки денег из одного корыта в другое. А попытаться создать сами рабочие места, напрямую. Просто взять и создать. Тогда все будет нормально», — подчеркнул Журавлев.

Для моногородов эксперт видит два варианта развития событий.

«Как в том анекдоте, вариант реалистический, вариант фантастический. Откуда-то появится инвестор, которому нужно то или иное производство. Вопрос в том, появится ли он, понимаете. Мы так инвесторов запугали непрозрачностью своих организационных схем, что они не очень-то рвутся. И второй вариант — город просто тихо вымрет. Это реалистичный вариант. Просто при той системе поддержки, которая есть, в лучшем случае скорость вымирания просто замедлялась, больше ничего», — рассказал он.

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Эксперт убежден, что для решения проблемы нужно большое количество денег.

«Дело не в том, что там, не знаю, украдут, сэкономят, захомячат, спрячут. Дело в том, что неэффективны сами методы. Еще раз повторяю, метод такой. Мы дадим стартапам торговым денежек немного и освободим от налогов, а потом город процветет. А почему он процветет? Чем они будут торговать, с кем они будут торговать? Промышленная политика нужна. Но ей же заниматься надо. А здесь просто деньги перекидываешь из одной строчки в бюджете в другую — и отчитываешься о том, что выполнил задачу. Главная беда нашего правительства в том, что мы все время выбираем простой путь и называем его эффективным. То есть нет стопроцентной определенности, что все обязательно должно рухнуть. Вполне возможно решить. Просто это надо решать разумным образом», — заключил эксперт.

Ранее глава администрации Миасского городского округа Григорий Тонких заявил, что нужно не сокращать программу поддержки моногородов, а наоборот, расширять, так как существующие меры очень хорошо работают, и пересматривать перечень моногородов было бы напрасно.