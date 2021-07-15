Эксперт назвал продукты, которые могут подорожать из-за жары

Аномальная жара, которая установилась в европейской части России, может привести к подорожанию некоторых продуктов. В интервью радио Sputnik категории таких товаров перечислил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По его словам, в первую очередь может подорожать продукция, на которую в сильную жару резко подскакивает спрос. Это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Заметно увеличить производство таких товаров непросто, а на складах может не быть достаточного количества. Это может привести к резкому подорожанию.

Вторая группа — это те продукты, которые сложно перевозить в жару, потому что они требуют особой температуры для хранения.

«Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру», — объяснил эксперт.

Федяков отметил, что в самые жаркие дни со своей функцией справляются не все холодильные установки. Часть партии иногда приходится списывать, и поставщики теряют большие деньги.

Третья группа товаров, которая может подорожать, связана с животноводством. Жара плохо влияет на животных: им сложнее двигаться, они меньше едят, уменьшается масса их тела и надои. Из-за этого уменьшаются показатели производства, и, следовательно, растут цены.

Росстат зафиксировал снижение цен в России на плодоовощную продукцию. С начала июля в стране подешевели овощи и фрукты.