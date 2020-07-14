Эксперт назвал причины быстрой порчи мяса
Об этом радио Sputnik рассказала руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Она отметила, что самая оптимальная температура для хранения мяса от -1,5 до +4 градусов.
«С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше: транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, — может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы», — рассказала Насонова.
Она добавила, что это критично для сохранения свежести продукта. Несоблюдение норм приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы и мясо быстрее портится.
Эксперт также напомнила, что часто и сами покупатели совершают такие ошибки.
«Например, когда гуляют по магазину с наполненной тележкой, и где-то внизу лежит упакованное мясо. Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается», — сказала специалист.
Чтобы сохранить мясо подольше, она посоветовала пользоваться сумками-холодильниками или термопакетами. Если их нет при себе, то они обычно располагаются в шаговой доступности от мясных отделов.
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