Эксперт назвал причины быстрой порчи мяса

Если мясо портиться раньше, чем указано на этикетке, то в большинстве случаев это означает, что нарушена холодильная цепь. То есть, где-то продукту дали нагреться.

Об этом радио Sputnik рассказала руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Она отметила, что самая оптимальная температура для хранения мяса от -1,5 до +4 градусов.

«С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше: транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, — может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы», — рассказала Насонова.

Она добавила, что это критично для сохранения свежести продукта. Несоблюдение норм приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы и мясо быстрее портится.

Эксперт также напомнила, что часто и сами покупатели совершают такие ошибки.

«Например, когда гуляют по магазину с наполненной тележкой, и где-то внизу лежит упакованное мясо. Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается», — сказала специалист.

Чтобы сохранить мясо подольше, она посоветовала пользоваться сумками-холодильниками или термопакетами. Если их нет при себе, то они обычно располагаются в шаговой доступности от мясных отделов.

На днях россиян предупредили о вреде шашлыка. Опасность можно минимизировать, если приготовить правильный маринад.