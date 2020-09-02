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    02 сентября 2020, 16:31

    Эксперт назвал причину сожительства без росписи

    Дарья Морозова

    Профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников выразил свое мнение о сожительстве без регистрации, которое принято называть «гражданским браком». Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По его словам, многие не спешат в ЗАГС, аргументируя это тем, что им хорошо живется и без всяких формальностей. Синельников уверен, что на самом деле все несколько по-другому.

    «Они не то что не придают значения формальностям, они сознательно хотят этой формальности избежать по той причине, что не доверяют друг другу», — считает Синельников.

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