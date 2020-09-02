Эксперт назвал причину сожительства без росписи

По его словам, многие не спешат в ЗАГС, аргументируя это тем, что им хорошо живется и без всяких формальностей. Синельников уверен, что на самом деле все несколько по-другому.

«Они не то что не придают значения формальностям, они сознательно хотят этой формальности избежать по той причине, что не доверяют друг другу», — считает Синельников.