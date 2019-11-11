Эксперт назвал последствия от прекращения Киевом закупок электроэнергии у России

Экс-депутат Ляшко: Украина откажется от российской электроэнергии Подробнее

Специалист указал на два последствия от прекращения закупок электроэнергии у России. Во-первых, Киев увеличит закупки у белорусских партнеров, которым надо запускать атомную ситуацию, и Украина рассматривается Минском как один из больших рынков сбыта.

Второй момент — увеличение генерации на своих станциях. По словам Юшкова, Незалежная вернулась к закупкам у России, так как это позволило ей экономить свою энергию. Эксперт напомнил, что у Украины голубое топливо и уголь преимущественно импортные, а закупки электричества у РФ помогли уменьшить производство на собственных станциях.

«Сейчас опять придется платить за дорогую угольную и газовую генерацию», — подытожил Юшков.