Эксперт назвал плюсы и минусы фриланса

Фриланс многим кажется идеальным форматом работы — ведь он дает возможность трудиться из любой точки мира и самостоятельно строить график. Однако у такой работы есть как плюсы, так и существенные минусы. О них рассказала координатор федерального проекта «Кадровый потенциал» Александра Сметана, передала «Вечерняя Москва».

Главная проблема фриланса — это нестабильность. Работа на самого себя может принести большие деньги, но между проектами фрилансер рискует остаться ни с чем.

«Огромный риск для фрилансера заключается в нестабильности: его зарплата будет зависеть исключительно от ресурса и времени, вкладываемого в проект», — сказала эксперт.

Однако многих это не пугает. Более того, нестабильность многими даже воспринимается как плюс, поскольку есть возможность работать в удобном для себя графике, а карьерный рост полностью зависит от сил и желания работника.

«В такой работе нет никакого потолка. Именно это привлекает молодежь. Заманчиво и то, что человек может сам распоряжаться своим днем», — сказала Сметана.

Она отметила, что в такой работе могут попробовать себя не только молодые, но и пожилые люди — сейчас существует большое количество курсов, позволяющих развить новый навык онлайн и начать зарабатывать самостоятельно.