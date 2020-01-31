Эксперт назвал «очень жесткими» условия договора «Нафтогаза» с «Газпромом»

«Нынешний договор очень жесткий, насколько известно. Там прописан ежесуточный объем прокачки. Вы должны прокачать около 180 миллионов кубов в сутки. Если вы этого не сделаете, вы все равно оплачиваете, как будто вы его прокачали», — обратил внимание ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, в прошлом договоре благодаря более гибким расчетам это можно было перенести. Летом качаешь меньше, зимой — больше, и оплачиваешь итоговый объем. Нынешнее соглашение обязывает оплачивать каждые сутки. Придется заплатить полную цену даже в том случае, если прокачаешь меньше.