Эксперт назвал надуманным заявление Uniper о ненадежности «Газпрома»

Немецкий энергоконцерн Uniper посчитал, что «Газпром» стал ненадежным поставщиком. Об этом сообщается на сайте компании. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию «360».

По его словам, данное обвинение является надуманным. Эксперт пояснил, что загрузка «Северного потока» начала сокращаться из-за неисполнения компанией Siemens взятых на себя обязательств по обслуживанию газоперекачивающих агрегатов.

«Сейчас энергоконцерн Uniper перекладывает вину немецкой стороны на российскую, которую подвели ее партнеры. Есть откровенная политическая глухость нынешнего руководства Германии, которое на полном серьезе считало, что чужую турбину можно распаковать, пощупать и после этого сказать, чтобы забирали», — отметил Фролов, пояснив, что в данной ситуации необходимо тщательно разобраться. В частности, выяснить, были ли у немецкой стороны необходимые документы.

«На мой взгляд, данное заявление — это следствие того, что энергоконцерн не может выполнять взятые на себя обязательства. Он понимает, что его положение на рынке ухудшилось. Это заставляет Uniper перекладывать ответственность с себя на „Газпром“», — заключил эксперт.