Эксперт назвал место, где лучше всего хранить пароли

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский рассказал, что самым надежным местом для хранения паролей является человеческая память. Однако запоминать пароли от всевозможных соцсетей, счетов и электронных почт не всегда бывает просто. О самом проверенном способе сообщила радиостанция Sputnik.

Для того, чтобы защитить свои данные, записывать пароли и логины надо не в заметках на телефоне, а на бумаге.

«Записывать пароли на бумаге — это безопасно, но неудобно. С этими бумажками придется все время ходить и нельзя их забывать или терять. Риск от потери такой бумажки зависит от того, кому она попадет в руки. Большинство людей, которые найдут бумажку с символами, вряд ли будут думать, что это пароли», — сообщил Раевский.

Он отметил, что на бумаге с паролями не стоит указывать точные данные. Если вдруг ее найдут мошенники, то они могут воспользоваться доступом к личным аккаунтам.

«Если написать на бумажке, что у меня аккаунт такого-то почтового, банковского сервиса или социальной сети и от него логин такой-то и пароль такой-то, то это будет прямым указанием для потенциальных злоумышленников, нашедших запись. Стоит записывать пароли так, чтобы их могли понять только вы сами. Для этого достаточно просто написать их задом наперед. Это уже нормально будет», — заключил эксперт.