Эксперт назвал излучение от розеток опасным для здоровья

Электромагнитное излучение в доме может накапливаться и вызывать опасность для центральной нервной системы, а также для сердечно-сосудистой и иммунной систем. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев.

«Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения», — передает радиостанция Sputnik его слова.

При этом Ястребцев отметил, что на расстоянии полметра излучение падает и почти не воздействует на человека. Тем не менее стоит обратить внимание на удлинители и адаптеры от телефонов. Надо стараться не допускать сильного переплетения проводов и долго не держать смартфоны на зарядке. Кроме того, гаджеты также лучше всего заряжать подальше от головы — минимум на расстоянии 30 сантиметров. Эксперт предупредил, что излучение оказывает сильное воздействие, если спать возле такого источника годами.

Но самым сильным источником излучения в квартире, по словам эколога, является внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку. Поэтому спальное место от щитка должно находиться на расстоянии трех метров. Также желательно провести заземление электропроводки.