    01 июня 2020, 11:44

    Эксперт назвал информационным вбросом слова о причастности России к беспорядкам в США

    Артур Блянихов

    Профессор СПбГУ Александр Кубышкин обсудил с радио Sputnik слова экс-советника Барака Обамы о том, что Россия якобы замешана в нынешних беспорядках в США.

    Кубышкин заметил, что подобные заявления в США уже становятся мемом. Под «российским вмешательством» подразумевают что угодно: от деятельности СМИ до комментариев в Сети.

    «То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США», — обратил внимание специалист.

    Он призвал не обращать внимание на подобные информационные вбросы. По его словам, в США уже существует какая-то инерция видеть во всем «злую руку Москвы».