Эксперт назвал информационным вбросом слова о причастности России к беспорядкам в США

Кубышкин заметил, что подобные заявления в США уже становятся мемом. Под «российским вмешательством» подразумевают что угодно: от деятельности СМИ до комментариев в Сети.

«То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США», — обратил внимание специалист.

Он призвал не обращать внимание на подобные информационные вбросы. По его словам, в США уже существует какая-то инерция видеть во всем «злую руку Москвы».