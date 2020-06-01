Эксперт назвал информационным вбросом слова о причастности России к беспорядкам в США
Профессор СПбГУ Александр Кубышкин обсудил с радио Sputnik слова экс-советника Барака Обамы о том, что Россия якобы замешана в нынешних беспорядках в США.
Кубышкин заметил, что подобные заявления в США уже становятся мемом. Под «российским вмешательством» подразумевают что угодно: от деятельности СМИ до комментариев в Сети.
«То есть любая реакция на событие воспринимается некоторыми представителями американского истеблишмента как вмешательство во внутренние дела США», — обратил внимание специалист.
Он призвал не обращать внимание на подобные информационные вбросы. По его словам, в США уже существует какая-то инерция видеть во всем «злую руку Москвы».