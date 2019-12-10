Эксперт назвал худшие подарки на Новый год

По информации ИА Nation News, Николаева предостерегла от слишком дорогих подарков. Она отметила, что такой презент, возможно, заставит человека чувствовать себя неловко. По мнению эксперта, в Новый год неуместно тратить слишком много денег на подарок. Однако консультант призвала помнить о разных представлениях понятий «дорого» и «дешево».

Другой плохой подарок — сертификат в магазин, потому что на нем указана стоимость подарка. Более того, в таком случае можно не угадать предпочтения человека.

Николаева посоветовала не дарить знакомым подарки, сделанные своими руками. Исключение — действительно хорошо выполненное изделие.

Деньги специалист посчитала неприличным с точки зрения этикета подарком. Если человек сам не попросил такой презент, то это говорит о нежелании заниматься поисками.

Консультант не оценила «громкие» детские игрушки в качестве подарка для детей. Шум от барабанов, дудок, синтезаторов или автоматов не доставит их родителям никакого удовольствия.

Также Николаева порекомендовала соразмерно упаковывать презент и не дарить абонемент на фитнес, шампунь или только готовую открытку.