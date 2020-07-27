Эксперт назвал главные условия для развития яхтенного туризма в Петербурге

Президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев назвал главные условия для развития яхтенного туризма в городе.

По его словам, чтобы в Петербург приходило больше яхт, необходимо построить дополнительные причалы. Также важно развивать инфраструктуру действующих, доводя их оснащение до европейского уровня. Также нужны пропускные пункты на границе, которые в настоящий момент в дефиците.

«В идеале каждые тридцать километров у яхтенных туристов должна быть возможность встать отдохнуть, переждать непогоду. Сегодня такого нет», — процитировал яхтсмена сайт «Петербургский дневник».

Как подчеркнул Алексеев, развитие этой сферы требует соответствующей береговой структуры. Речь идет о зданиях с помещениями для обучения яхтсменов, кают-компаниях для собраний коллектива, душевых и туалетах, местах, где суда хранятся зимой. Помимо прочего, нужно построить отели и SPA-центры.

Уточняется, что в городе на Неве парусным спортом занимаются пять тысяч человек. Здесь действуют 70 яхтенных мероприятий, активных как летом, так и зимой.