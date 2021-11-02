Эксперт назвал главные ошибки при хранении шин

Автомобильные шины быстро теряют пригодность, если не хранить их правильным образом. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин для радио Sputnik рассказал, как правильно хранить шины и чего с ними делать нельзя.

Если шина уже изношена, пытаться восстановить ее не стоит, предупредил Шапарин. Наварка, или процесс восстановления протектора, — вредное действие, поскольку используемая при наварке резиновая смесь не обеспечивает качественного сцепления шины с дорогой.

«Также отдельные „умельцы“ нарезают, углубляют протектор, этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности. Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски», — предупредил Шапарин.

Он добавил, что при покупке бывших в употреблении шин нужно обращать внимание чтобы на ней не было трещин и неравномерного износа с одной стороны. Также нельзя покупать шины, на которых есть заплатки и вздутия.

Для того, чтобы шины служили долго, их нужно хранить определенным образом.

«В идеале шина должна быть надета на диск, они должны быть сложены горизонтально в столбик одна на другую, то есть не вертикально, не висеть. Тогда это действительно продлевает срок хранения шины, срок ее возможной эксплуатации, но в любом случае все имеет пределы. Если шина очень старая, она, конечно, не будет работать так, как должна», — сказал эксперт.