Общество 02 февраля 2024, 10:45 Эксперт назвал два недопустимых слова при общении с телефонными мошенниками Эксперт Шуленин: при разговоре с мошенниками нельзя говорить «да» и «нет» РИА «Новости»

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В телефонном разговоре с мошенниками есть очень простые слова, которые тем не менее использовать не стоит. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Собеседник издания подчеркнул, что при получении подозрительного звонка лучше всего сразу оборвать разговор.

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Опасность может нести даже обычное слово «да», которое многие используют вместо «алло», пояснил Шуленин. Все дело в том, что мошенники могут использовать его в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы.

«Поэтому ответы „да“ и „нет“ желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть „слушаю вас“, „не имею возможности“, „отрицаю“», — посоветовал специалист.

Отдельно Шуленин отметил, что от попыток разыграть мошенников лучше воздержаться, потому что все, что скажет человек, могут использовать против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», — напомнил он.