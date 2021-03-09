Эксперт назвал дешевые продукты для здорового питания

Эксперт назвал семь продуктов, которые могут составить основу для правильного питания за небольшие деньги. Рацион из куриного мяса, яиц, сухих бобов, гречки, овощей, растительного масла и куркумы обойдется россиянам недорого и будет полезен для здоровья.

Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала «Комсомольской правде», что курица богата легкоусвояемым белком, который становится строительным материалом для клеток. Для разнообразия курицу можно заменить морской рыбой. В ней кроме полноценного белка, есть полезные ненасыщенные жиры, все виды витаминов B, которые полезны для нервной системы, а также микроэлементы - фосфор, калий, хром, селен, кобальт, магний.

Для здоровоего рациона важны куриные яйца. В белке содержатся полезные аминокислоты, а в желтке- питательные вещества и соединения. При употреблении 3-5 яиц в неделю снижается вероятность возникновения инсульта.

На гарниры можно использовать различные виды бобов: соя, маш, красная и белая фасоль, чечевица, горох. Все бобовые богаты витаминами группы В, марганцем, медью, селеном и цинком. Эти продукты стабилизируют уровень сахара в крови, обеспечивают организм антиоксидантами и улучшают память.

Гречневая крупа богата органическими кислотами, витаминами В1, В2, Р, РР, солями железа, кальция, фосфора и микроэлементами, включая медь и цинк. Блюда из гречки снижают воспаление и уровень холестерина в крови, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

В здоровый рацион следует добавить белокочанную капусту, которая содержит 16 аминокислот, витамины С, К и микроэлементы, такие как кремний, калий. Свекла богата калием, в моркови много витамина А, К1, калия и антиоксидантов.

Чтобы организм получал полезные жиры, Медведева посоветовала употреблять растительное масло из-за наличия в нем полезных жиров, которые полезны для сердца и сосудов.

Эксперт советует добавить в рацион куркуму, которая обладает мощным противовоспалительным действием и является сильным антиоксидантом. Продукт помогает в борьбе с болезнями сердца, раком, метаболическим синдромом, болезнью Альцгеймера.