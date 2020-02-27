Эксперт назвал действенный способ для защиты от мошенников
Олег Шабуров, эксперт по информационной безопасности, рассказал сайту телеканала «Звезда», как избежать встречи с телефонными мошенниками. Чаще всего к аферистам номера попадают после их использования при регистрации на различных сайтах.
Эксперт рекомендует использовать дополнительный номер, а не тот, которым вы пользуетесь в постоянной жизни.
Шабуров предлагает иметь два номера: один для регистрации на различных сайтах, второй — для личных целей. В таком случае, ваш персональный контакт не попадет к мошенникам и вы сможете избежать разговоров с ними.