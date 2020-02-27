Эксперт назвал действенный способ для защиты от мошенников

Эксперт рекомендует использовать дополнительный номер, а не тот, которым вы пользуетесь в постоянной жизни.

Шабуров предлагает иметь два номера: один для регистрации на различных сайтах, второй — для личных целей. В таком случае, ваш персональный контакт не попадет к мошенникам и вы сможете избежать разговоров с ними.