Общество 16 апреля 2024, 13:59 Эксперт «Национального центра банкротств» Токарев: россияне должны проверять наличие долгового двойника

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Россияне с распространенными персональными данными должны время от времени проверять наличие долгового двойника. Об этом рассказал учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев сайтуRuNews24.ru.

По словам эксперта, обладатели неуникальных ФИО рискуют оказаться заложником долгов и иных обязательств своего тезки. Данная ситуация способна привести к конфискации имущества и стать причиной отказа в международном авиарейсе.

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Несуществующие долги нередко приписываются россиянам из-за недобросовестности чиновников, которые не проверяют базу ИНН и СНИЛС. Также ошибиться и сделать опечатку в документах могут сотрудники налоговой, отметил Токарев.