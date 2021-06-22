Эксперт напомнил о простоте подделки билетов на разные мероприятия

В связи с появлением в Сети ненастоящих билетов на праздник выпускников «Алые паруса» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил «Невским новостям», что билеты на то или иное мероприятие подделать очень легко.

«Особенно если еще никто не получил особо билеты на мероприятие. Тогда купленный билет может не соответствовать стилю. Вы придете с билетом, а вам скажут: „Всего доброго, до свидания“», — рассказал Вакулин.

Он заметил, что человек, который часто посещает подобные мероприятия, может знать, что билеты меняются. Если же человек стал жертвой мошенничества, то ему стоит обратиться за помощью к правоохранителям. Однако, по словам специалиста, они начнут действовать лишь в случае серьезного ущерба.

«Если будет живая встреча, то будет составлен фоторобот или по камерам посмотрят. Когда продажа была через интернет, то возможно использование прокси и VPN», — добавил собеседник издания.