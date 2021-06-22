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    22 июня 2021, 22:53

    Эксперт напомнил о простоте подделки билетов на разные мероприятия

    Артур Блянихов

    В связи с появлением в Сети ненастоящих билетов на праздник выпускников «Алые паруса» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил «Невским новостям», что билеты на то или иное мероприятие подделать очень легко.

    Эксперт напомнил о простоте подделки билетов на разные мероприятия

    «Особенно если еще никто не получил особо билеты на мероприятие. Тогда купленный билет может не соответствовать стилю. Вы придете с билетом, а вам скажут: „Всего доброго, до свидания“», — рассказал Вакулин.

    Он заметил, что человек, который часто посещает подобные мероприятия, может знать, что билеты меняются. Если же человек стал жертвой мошенничества, то ему стоит обратиться за помощью к правоохранителям. Однако, по словам специалиста, они начнут действовать лишь в случае серьезного ущерба.

    «Если будет живая встреча, то будет составлен фоторобот или по камерам посмотрят. Когда продажа была через интернет, то возможно использование прокси и VPN», — добавил собеседник издания.