Эксперт напомнил, что в России мирно сосуществуют самые разные конфессии
Специалист по международному праву, адвокат Григорий Красовский заметил, что Запад боится, что Россия может стать положительным примером того, как в стране мирно сосуществуют разные конфессии, уважая друг друга. Об этом сообщило РИА ФАН.
«В России мусульмане не оскорбляют православных, буддистов, иудеев. Православные не оскорбляют католиков и папу римского, несмотря на то что он подтвердил право гражданских гомосексуальных союзов», — обратил внимание специалист.
По его мнению, на Западе не осознают тех угроз, которые несет религиозный радикализм, проявление которого наблюдается сейчас во Франции.
«Людям достаточно объяснить: мы вам не враги. А если мы вам не враги, то уважаем ваши ценности, ваш этнос, вашу расу и религиозные представления», — добавил юрист.