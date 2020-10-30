Эксперт напомнил, что в России мирно сосуществуют самые разные конфессии

«В России мусульмане не оскорбляют православных, буддистов, иудеев. Православные не оскорбляют католиков и папу римского, несмотря на то что он подтвердил право гражданских гомосексуальных союзов», — обратил внимание специалист.

По его мнению, на Западе не осознают тех угроз, которые несет религиозный радикализм, проявление которого наблюдается сейчас во Франции.

«Людям достаточно объяснить: мы вам не враги. А если мы вам не враги, то уважаем ваши ценности, ваш этнос, вашу расу и религиозные представления», — добавил юрист.