Общество 09 марта 2023, 13:51 Эксперт Надежда Салиева рассказала, как менялась медицинская форма

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Медицинская форма обычно ассоциируется с белыми халатами, однако этот цвет не всегда был отличительным для врачей. Об этом «Дни.ру» рассказала основатель и креативный директор «Дома медицинской моды ENIGMA» Надежда Салиева.

По ее словам, белую форму врачи начали носить лишь в начале прошлого века. Античные медработники просто надевали специальную накидку, специалисты с университетским образованием в Средневековье — отличительную мантию. Но обычные лекари без диплома и вовсе обходились фартуками, чтобы защититься от крови.

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Первые аналоги масок появились в Европе во времена чумы, тогда медики носили особенные приспособления с клювами, в которых прятали специальные травы, чтобы не заразиться.

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Белая же форма у врачей появилась в начале XX века. Она символизировала чистоту и опрятность. Цвет популярен у медиков до сих пор. Однако хирурги предпочитают голубую или зеленую форму, потому что белый слепит при операционных лампах.

Надежда Салиева отметила, что современные медики выбирают простую и элегантную форму, часто предпочитая фиолетовый, винный и бирюзовый цвет.

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