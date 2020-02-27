Эксперт: мужчины нуждаются в психологической помощи, как и женщины

Коротина-Гессе заметила, что к психологам чаще обращаются успешные мужчины, которые хотят получить поддержку при принятии важного решения в кризисной ситуации.

В свою очередь женщина тоже может поддержать мужчину в сложный период. Психолог пояснила, что женщина не должна навязывать свою поддержку и мешать реализовывать мужские планы. Кроме того исключено вмешательство в личную переписку и принятие решений.

«Просто у мужчин другой склад ума. Им тяжелее рассказывать, что у них на душе. Плюс мужчин с детства учат не плакать, а тех, кто испытывает психологические проблемы, часто называют слабаками. Поэтому о своих проблемах они не рассказывают», — напомнила Коротина-Гессе.