Общество 18 декабря 2023, 19:05 Эксперт Mr.Doors Антелава посоветовала ставить елку на высокий подиум

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Наступающий год Зеленого Деревянного Дракона принесет духовный и физический рост. Чтобы расположить мифическое животное, елку стоит поставить на высокий подиум, сообщила эксперт интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава в беседе с Life.

По ее словам, высокая подставка поможет дереву казаться больше. Также такая установка позволит освободить пространство снизу, его можно использовать для размещения подарков или специальной фотозоны для детей.

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Кроме того, Антелава посоветовала разместить по дому декоративные подушки в цвет символа года и поставить в прихожей диффузор с хвойными нотами.