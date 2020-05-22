Эксперт: московская экономика выйдет из карантина в депрессию

По мнению специалиста, на протяжении года Москва останется в депрессивном состоянии. Из-за осторожности потребителей продажи уменьшатся, а сфера услуг оживет, учитывая отложенный спрос.

Колташов заметил, что экономическая ситуация в столице будет хуже, нежели в регионах, где люди больше заняты «реальной деятельностью и реальным производством». В Москве же, по словам экономиста, избыточно раздута офисная сфера, рынок недвижимости и сфера услуг.

«В регионах будет легче перезапустить экономику, там нет такого пузыря на рынке недвижимости, который в Москве пока никуда не делся. <…> Поэтому московская экономика выйдет из карантина в депрессию», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он добавил, что после отмены карантина в Москве не создадут большего количества рабочих мест. У города будет серьезно снижен экономический тонус, пока он не получит сильные импульсы извне.