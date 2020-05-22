    22 мая 2020, 20:11

    Эксперт: московская экономика выйдет из карантина в депрессию

    Артур Блянихов

    Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал ИА НСН, что ждет московскую экономику после выхода из карантина.

    По мнению специалиста, на протяжении года Москва останется в депрессивном состоянии. Из-за осторожности потребителей продажи уменьшатся, а сфера услуг оживет, учитывая отложенный спрос.

    Колташов заметил, что экономическая ситуация в столице будет хуже, нежели в регионах, где люди больше заняты «реальной деятельностью и реальным производством». В Москве же, по словам экономиста, избыточно раздута офисная сфера, рынок недвижимости и сфера услуг.

    «В регионах будет легче перезапустить экономику, там нет такого пузыря на рынке недвижимости, который в Москве пока никуда не делся. <…> Поэтому московская экономика выйдет из карантина в депрессию», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Он добавил, что после отмены карантина в Москве не создадут большего количества рабочих мест. У города будет серьезно снижен экономический тонус, пока он не получит сильные импульсы извне.