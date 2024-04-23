Общество 23 апреля 2024, 10:23 Эксперт «Мошеловки» Храпунова: установка фейкового банковского приложения грозит финансовыми потерями

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Установка подозрительных банковских приложений может привести к серьезным финансовым потерям. Об этом рассказала куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, с помощью фейковой программы злоумышленники способны получить данные для входа в настоящий аккаунт и осуществить перевод денег.

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«Кроме того, есть риск того, что будут занесены вирусы в настоящие приложения, которые есть в телефоне», — добавила специалист.

Она посоветовала перепроверять информацию на официальных ресурсах финансового учреждения перед скачиванием обновлений.