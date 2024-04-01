Общество 01 апреля 2024, 11:41 Эксперт «Мошеловки» Храпунова: аферисты обманывают людей, предлагая «бесплатные» медуслуги

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Мошенники активно используют украденные медицинские данные, чтобы обманывать пациентов. Какие легенды придумывают злоумышленники, рассказала куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, аферисты могут позвонить и предложить «бесплатные» услуги, например стоматолога.

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«У нас и сейчас поступают такие обращения: человек согласился сделать УЗИ, пришел, а ему назначили лечение на 150 тысяч [рублей]», — пояснила специалист.

Она также предупредила, что ни одна уважающая себя организация не станет обсуждать результаты обследования по телефону.