01 апреля 2024, 11:41
Эксперт «Мошеловки» Храпунова: аферисты обманывают людей, предлагая «бесплатные» медуслуги
Мошенники активно используют украденные медицинские данные, чтобы обманывать пациентов. Какие легенды придумывают злоумышленники, рассказала куратор и эксперт платформы Общероссийского народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, аферисты могут позвонить и предложить «бесплатные» услуги, например стоматолога.
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«У нас и сейчас поступают такие обращения: человек согласился сделать УЗИ, пришел, а ему назначили лечение на 150 тысяч [рублей]», — пояснила специалист.
Она также предупредила, что ни одна уважающая себя организация не станет обсуждать результаты обследования по телефону.
Мошенничество
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