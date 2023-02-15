Общество 15 февраля 2023, 15:01 Эксперт «Мошеловки» Евгения Лазарева рассказала о новых способах мошенничества в Telegram

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Мошенники изобретают новые схемы обмана простых людей, и они уже добрались и до Telegram. Об этом радиостанции Sputnik рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, мессенджер Telegram — пока еще малоизученная мошенниками платформа. Но сейчас они начинают осваивать и ее. Главным образом, нацеливаются на личные блоги. Для этого присылают какие-то ссылки, например, с просьбой проголосовать за ребенка. Человек переходит по ним, и его данные крадут. Причем там много информации, которую люди могут хранить в переписках, вплоть до данных карт и фото паспортов.

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«Нужно блокировать все незнакомые контакты, не реагировать на рекламу, не переходить по подозрительным ссылкам, тем более не вводить данные и не устанавливать ничего на телефон. <…> Нужно привыкать к тому, что могут появляться новые уловки. Если что-то вызывает сомнение, чрезмерное умиление или сулит сверхъестественную выгоду, надо насторожиться», — сказала Евгения Лазарева.

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Она также посоветовала завести папки, чтобы фильтровать подозрительные контакты. А также не стесняться перезвонить знакомым и уточнить, что пишут именно они.