Общество 24 марта 2023, 15:22 Эксперт Moscow Digital School Казанцев рассказал, какие льготы станут доступны IT-специалистам в России

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Минцифры включили в список специальностей для аккредитованных компаний в сфере IT не только программистов и создателей сайтов, но и специалистов по робототехнике, по созданию 3D-моделей и других. Как рассказал «Парламентской газете» эксперт платформы Moscow Digital School Казанцев, приказ ведомства направлен на ускоренное развитие IT-отрасли в стране.

Обновленный перечень Минцифры будет использоваться для аккредитации IT-компаний», — добавил Казанцев.

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Аккредитация будет необходима для получения налоговых льгот для IT-компаний и иных мер государственной поддержки. Например, сотрудники IT-компаний могут пользоваться возможностью льготной ипотеки, будут освобождены от различных проверок, а также будут иметь отсрочки от призыва на военную службу.

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