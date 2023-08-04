Общество 04 августа 2023, 15:28 Эксперт моды Лисовец рассказал, что осенью будут в тренде кожаные пальто

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Этой осенью в тренде будут приталенные пальто с широкими плечами из экокожи и кожаные куртки с принтами. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Также можно присмотреться к пальто в клетку или к плащу в полоску. Мода предлагает различные варианты, но надо ориентироваться на то, какой деятельностью вы занимаетесь, сказал Лисовец.

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Если есть желание выглядеть более элегантно, то можно купить прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета. Модель с большими плечами придаст вам экстравагантности, заключил стилист.