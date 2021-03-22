Эксперт моды дала советы на случай, если в России подорожает одежда

По информации СМИ, цены на одежду и обувь в скором времени поднимутся примерно на треть. Эксперт моды Наталья Козлова дала советы на случай, если такие прогнозы сбудутся, сообщило радио Sputnik.

Она отметила, что есть целое разнообразие хороших тканей, стоящих намного меньше, чем более популярные материалы.

«Пришло время не чистому хлопку, появилось очень много различных смесовых тканей, которые вполне реально могут заменять хлопковые вещи по своим качествам. Не надо пугаться, если вещь не из чистого хлопка, а с примесями, но современными», — пояснила Козлова.

Также специалист рекомендовала отказаться от дорогих брендовых вещей в пользу пошитой с использованием современных технологий одежды спортивного и повседневного кроя. Как считает эксперт, эпоха гламура уходит. На смену эстетике шика приходят более простой и незамысловатый стиль.

Ранее ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко заявила, что синий цвет всегда будет в моде. По ее мнению, одежда синих цветов прослужит долгие годы и не «постареет».