Общество 17 января 2023, 11:13 Эксперт мясного рынка Дмитрий Рылев дал советы по выбору и хранению говядины РИА «Новости»

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При выборе говядины важно учитывать несколько факторов, а также соблюдать правила ее хранения, чтобы потом насладиться вкусным блюдом. Об этом радиостанции Sputnik рассказал операционный директор компании «Стейковка» Дмитрий Рылев.

По его словам, при выборе мяса степень его свежести можно определить по цвету, запаху и влажности. Кусок не должен быть заветренным. Цвет варьируется от темно-розового до темно-красного. Еще один показатель свежего мяса — это белый жир. Однако, как отметил эксперт, правило цвета не относится к продукции к вакуумной упаковке, при соприкосновении с ней может происходить пигментация и потемнение. Но на качество мяса это не влияет.

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Кроме того, Дмитрий Рылев рекомендовал воздержаться от покупок на стихийных рынках. Потому что там можно нарваться на непроверенную продукцию. В то время как мясоперерабатывающий предприятия проводят лабораторные условия и делают все необходимые анализы.

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Также большое значение имеет и правильное хранение мяса. Так, если срок годности кончается на следующий день, нужно приготовить продукт в течение 12 часов или заморозить его.

«Оптимальная температура хранения мяса — от нуля до плюс четырех. Замораживать мясо можно не более чем на месяц. Тогда оно сохраняет все свои свойства. Далее волокна и мембраны разрываются и, соответственно, мясо при длительной заморозке теряет цвет и меняет структуру. Дефростация мяса должна проходить в естественных условиях», — рассказал Дмитрий Рылев.

Размораживать мясо нужно в холодильнике, а не при комнатной температуре. Иначе приготовленное мясо будет жестким.