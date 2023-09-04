Общество 04 сентября 2023, 19:10 Эксперт Минздрава Зыкин: производители электронных сигарет намеренно делают яркий дизайн устройств для подростков

Читать 360tv в

Производители электронных сигарет специально создают яркий и привлекательный дизайн своих устройств, чтобы обратить на них внимание молодежи. Об этом сообщил эксперт Минздрава Зыкин в эфире радиостанции«Говорит Москва».

По словам специалиста, подрастающее поколение не начало бы курить обычные сигареты, если бы не массовое распространение электронных устройств. К тому же, цена на такие заменители табака довольна привлекательна для подростков.

Реклама

Зыкин напомнил, что при нагревании содержащиеся в устройствах вещества превращаются в канцерогены и вредят здоровью.